У мінісукні і з бойфрендом: принцеса Александра на святковому заході в Монако

Бен Сільвестр Штраутманн та принцеса Александра / © Getty Images

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Княжа родина Монако зібралася вчора на святковому заході на честь 20-річного правління князя Альбера ІІ. На урочистостях були присутні княгиня Шарлін та їхні діти — принц Жак та принцеса Габріелла.

Також урочистості на Палацовій площі у Монако відвідала принцеса Александра Ганноверська та її коханий Бен Сільвестр Штраутманн.

Бен Сільвестр Штраутманн та принцеса Александра / © Getty Images

Принцеса Александра, яка цього дня відсвяткувала 26-річчя, приїхала на свято в мінісукні, в руках тримала сумку Chanel, у неї на шиї був золотий ланцюжок, волосся розпущене і легкий макіяж на обличчі.

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Нагадаємо, раніше ми показували, як принцеса Александра та її бойфренд відвідували літній бал у Музеї декоративно-ужиткового мистецтва в Парижі.

Бен Сільвестр Штраутманн та принцеса Александра / © Getty Images