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У мінісукні і з бойфрендом: принцеса Александра на святковому заході в Монако
Племінниця князя Монако Альбера II та її бойфренд відвідали святковий захід разом із рештою членів княжої родини.
Княжа родина Монако зібралася вчора на святковому заході на честь 20-річного правління князя Альбера ІІ. На урочистостях були присутні княгиня Шарлін та їхні діти — принц Жак та принцеса Габріелла.
Також урочистості на Палацовій площі у Монако відвідала принцеса Александра Ганноверська та її коханий Бен Сільвестр Штраутманн.
Принцеса Александра, яка цього дня відсвяткувала 26-річчя, приїхала на свято в мінісукні, в руках тримала сумку Chanel, у неї на шиї був золотий ланцюжок, волосся розпущене і легкий макіяж на обличчі.
Нагадаємо, раніше ми показували, як принцеса Александра та її бойфренд відвідували літній бал у Музеї декоративно-ужиткового мистецтва в Парижі.