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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У мінісукні і за руку з бойфрендом: принцеса Олександра потрапила під приціл папараці в Монако

Принцеса Ганноверська Олександра відвідала гранпрі Формули-1 у Монако разом зі своїм коханим Беном Сильвестром Штраутманном.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Олександра Ганноверська та її бойфренд

Принцеса Олександра Ганноверська та її бойфренд / © Getty Images

Молодша дочка принцеси Монако Кароліни (сестри князя Альбера II) та її коханий Бен Сильвестр Штраутманн відвідали захід разом із князем Альбером II та княгинею Шарлін.

Принцеса Олександра з’явилася на публіці в білій трикотажній мінісукні з мереживним коміром, взута в шкіряні туфлі на підборах, а в руках несла шкіряну сумку на короткій ручці.

Бен Сільвестр Штраутманн та принцеса Олександра Ганноверська / © Getty Images

Бен Сільвестр Штраутманн та принцеса Олександра Ганноверська / © Getty Images

Її бойфренд одягнув темно-синій піджак, блакитну сорочку та сірі штани зі шкіряним ременем. Олександра тримала коханого під руку.

Нагадаємо, на початку травня пару зазнімкували під час 7-го етапу чемпіонату світу FIA Formula E 2025 року на трасі Монако в Монте-Карло.

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