У мінісукні і за руку з бойфрендом: принцеса Олександра потрапила під приціл папараці в Монако

Принцеса Олександра Ганноверська та її бойфренд / © Getty Images

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Молодша дочка принцеси Монако Кароліни (сестри князя Альбера II) та її коханий Бен Сильвестр Штраутманн відвідали захід разом із князем Альбером II та княгинею Шарлін.

Принцеса Олександра з’явилася на публіці в білій трикотажній мінісукні з мереживним коміром, взута в шкіряні туфлі на підборах, а в руках несла шкіряну сумку на короткій ручці.

Бен Сільвестр Штраутманн та принцеса Олександра Ганноверська / © Getty Images

Її бойфренд одягнув темно-синій піджак, блакитну сорочку та сірі штани зі шкіряним ременем. Олександра тримала коханого під руку.

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Нагадаємо, на початку травня пару зазнімкували під час 7-го етапу чемпіонату світу FIA Formula E 2025 року на трасі Монако в Монте-Карло.