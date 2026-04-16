У мінісукні кольору гакі та човниках на шпильці: Меган Маркл блиснула стрункими ногами
Меган Маркл і принц Гаррі зустрілися з молодими активістами під час візиту до Batyr, програми із залучення до питань психічного здоров'я, в Технологічному університеті Суінберна в Готорні.
Подружжя Сассекських відкрито поговорило про своє психічне здоров'я та використання соціальних мереж під час відвідування організації, яка займається допомогою молоді.
Batyr - це австралійська благодійна організація, яка займається питаннями психічного здоров'я молоді, яка фокусується на профілактичній освіті та ранньому втручанні, працюючи в основному з молодими людьми, щоб зменшити стигму і спонукати тих, хто потребує допомоги, звертатися за нею.
Під час бесіди з молодими людьми, які входять до групи, Меган Маркл зазначила, що протягом 10 років її щодня труїли та атакували в соціальних мережах, і що вона «найзацькованіша людина у всьому світі», цитує слова герцогині журнал People.
Цього разу на герцогині Сассекській була сукня кольору гакі від Friends with Frank, чорні колготи та чорні туфлі-човники із замші Manolo Blahnik. Волосся Меган розпустила, красиво їх уклавши, одягла каблучки Logan hollowell, годинник Сartier і браслет Love від Сartier, на обличчі у неї був легкий макіяж у теплих відтінках.
Раніше вдень Меган і принц Гаррі відвідали ще один захід у рамках свого візиту до Австралії, де герцогиня сяяла у джинсах, плащі та кросівках.