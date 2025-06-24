ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
634
Час на прочитання
1 хв

У мінісукні кольору лайма: леді Амелія Віндзор сходила на тусовку в Лондоні

Леді Амелія Віндзор побувала на черговій лондонській вечірці.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леді Амелія Віндзор

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Британська аристократка завітала на вечірку з нагоди попереднього перегляду літньої виставки Королівської академії 2025 року в Берлінгтон-гаусі в Лондоні.

На захід 29-річна Амелія приїхала у короткій сукні кольору лайма та взута у чорні грубі черевики зі шкіри від Miu Miu. У дівчини було розпущене біляве волосся і легкий макіяж підкреслював її природну красу, а з прикрас Амелія одягла кілька золотих браслетів та кілька каблучок на пальці.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор з усмішкою на обличчі позувала фотографу, стоячи перед камерою.

Минулого разу ми бачили міс Віндзор ще у травні, коли дівчина відвідувала Chelsea Flower Show. Тоді вона з’явилася на публіці в смугастій максісукні та рожевому кардигані.

Леді Амелія Віндзор на виставці квітів у Челсі / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор на виставці квітів у Челсі / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie