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У мінісукні кольору лайма: леді Амелія Віндзор сходила на тусовку в Лондоні
Леді Амелія Віндзор побувала на черговій лондонській вечірці.
Британська аристократка завітала на вечірку з нагоди попереднього перегляду літньої виставки Королівської академії 2025 року в Берлінгтон-гаусі в Лондоні.
На захід 29-річна Амелія приїхала у короткій сукні кольору лайма та взута у чорні грубі черевики зі шкіри від Miu Miu. У дівчини було розпущене біляве волосся і легкий макіяж підкреслював її природну красу, а з прикрас Амелія одягла кілька золотих браслетів та кілька каблучок на пальці.
Леді Амелія Віндзор з усмішкою на обличчі позувала фотографу, стоячи перед камерою.
Минулого разу ми бачили міс Віндзор ще у травні, коли дівчина відвідувала Chelsea Flower Show. Тоді вона з’явилася на публіці в смугастій максісукні та рожевому кардигані.