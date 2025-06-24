У мінісукні кольору лайма: леді Амелія Віндзор сходила на тусовку в Лондоні

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

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Британська аристократка завітала на вечірку з нагоди попереднього перегляду літньої виставки Королівської академії 2025 року в Берлінгтон-гаусі в Лондоні.

На захід 29-річна Амелія приїхала у короткій сукні кольору лайма та взута у чорні грубі черевики зі шкіри від Miu Miu. У дівчини було розпущене біляве волосся і легкий макіяж підкреслював її природну красу, а з прикрас Амелія одягла кілька золотих браслетів та кілька каблучок на пальці.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор з усмішкою на обличчі позувала фотографу, стоячи перед камерою.

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Минулого разу ми бачили міс Віндзор ще у травні, коли дівчина відвідувала Chelsea Flower Show. Тоді вона з’явилася на публіці в смугастій максісукні та рожевому кардигані.

Леді Амелія Віндзор на виставці квітів у Челсі / © Getty Images