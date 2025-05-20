ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
185
Час на прочитання
1 хв

У мінісукні кольору лимонного сорбету: Зара Тіндалл сходила з чоловіком на тусовку

Зара та її чоловік Майк Тіндалл відвідали благодійний захід для Cure Parkinson’s та Matt Hampson Foundation у Західному Мідленді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Зара і Майк Тіндалли

Зара і Майк Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

Фотографією Майк Тіндалл поділився у своєму блогу в Instagram.

Для виходу в світ Зара обрала сукню міні від LEO LIN кольору лимонного сорбету, з короткими рукавами, квітковою аплікацією та тонким поясом на талії, поєднуючи вбрання із золотими туфлями-човниками Julia Mays та сріблястим клатчем Anya Hindmarch.

У місіс Тіндалл було розпущене волосся, вона доповнила образ золотими сережками і браслетом, золотою каблучкою і темним манікюром.

Зара сміливо носить міні, а її шанувальники оцінили такий аутфіт британки. Вони буквально засипали сторінку Майка компліментами для його дружини.

Зара і Майк Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

Зара і Майк Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

«Вона має чудовий вигляд в цій жовтій сукні», «Мені дуже подобається все в її образі: зачіска кумедна і стильна, колір сукні відмінно підходить до її тону шкіри, дизайн сукні сучасний, довжина сукні ІДЕАЛЬНА, тому що вона стильна, але скромна і підкреслює її чудові форми», «Я не можу любити це більше. Абсолютна досконалість — кольори, посадки, пропорції», — пишуть фоловери.

Нагадаємо, днями ми показували, який образ Зара Тіндалл обрала для повсякденного життя.

Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images

Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie