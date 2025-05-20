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У мінісукні кольору лимонного сорбету: Зара Тіндалл сходила з чоловіком на тусовку
Зара та її чоловік Майк Тіндалл відвідали благодійний захід для Cure Parkinson’s та Matt Hampson Foundation у Західному Мідленді.
Фотографією Майк Тіндалл поділився у своєму блогу в Instagram.
Для виходу в світ Зара обрала сукню міні від LEO LIN кольору лимонного сорбету, з короткими рукавами, квітковою аплікацією та тонким поясом на талії, поєднуючи вбрання із золотими туфлями-човниками Julia Mays та сріблястим клатчем Anya Hindmarch.
У місіс Тіндалл було розпущене волосся, вона доповнила образ золотими сережками і браслетом, золотою каблучкою і темним манікюром.
Зара сміливо носить міні, а її шанувальники оцінили такий аутфіт британки. Вони буквально засипали сторінку Майка компліментами для його дружини.
«Вона має чудовий вигляд в цій жовтій сукні», «Мені дуже подобається все в її образі: зачіска кумедна і стильна, колір сукні відмінно підходить до її тону шкіри, дизайн сукні сучасний, довжина сукні ІДЕАЛЬНА, тому що вона стильна, але скромна і підкреслює її чудові форми», «Я не можу любити це більше. Абсолютна досконалість — кольори, посадки, пропорції», — пишуть фоловери.
Нагадаємо, днями ми показували, який образ Зара Тіндалл обрала для повсякденного життя.