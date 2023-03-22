У мінісукні та довгому пальті: Дженніфер Еністон приїхала на ефір

Денніфер Еністон та Адам Сендлер продовжують піарити свій новий фільм "Вбивство в Парижі". Сьогодні актори відвідали програму "Доброго ранку, Америко" у Нью-Йорку.

54-річна акторка мала прекрасний вигляд в бежевій мінісукні поверх якої одягла довге світле пальто прямого крою і взута в нюдові босоніжки на високих підборах.

Її стиліст з волосся зробив акторці, як завжди, дуже стильне укладання, а в макіяжі вона підкреслила очі та трохи губи рожевим блиском. На обличчі у неї були великі сонцезахисні окуляри зі світлим склом.

Дженніфер Еністон / Фото: Getty Images

Днем раніше Еністон відвідала "Вечірнє шоу" з Джиммі Феллоном, куди також приїжджала, щоб прорекламувати свій новий фільм. На зніманнях зірка з'явилася у чорній сукні на одне плече від Bottega Veneta вартістю 2310 доларів та у чорних босоніжках.

Дженніфер Еністон та Джиммі Феллон / Фото: Getty Images

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