У мінісукні та кумедних окулярах: іменинниця леді Амелія Віндзор поділилася новим фото з шанувальниками

24 серпня свій день народження святкує британська аристократка леді Амелія Віндзор.
Леді Амелії виповнюється 28 років. Вона молодша дочка Джорджа Віндзора, графа Сент-Ендрюса, і Сільвани Віндзор, графині Сент-Ендрюс. Онучка принца Едварда, герцога Кентського та праправнучка короля Георга V.
У порядку наслідування британського престолу дівчина посідає аж 43 місце і навряд чи коли-небудь вона його очолить.
Леді Амелія навчалася у приватному католицькому пансіоні святої Марії у Беркширі та збиралася пов'язати свою кар'єру з журналістикою. Після закінчення школи провела перерву в рік в Індії та Таїланді, перш ніж почати вивчати французьку та італійську мови в Единбурзькому університеті.
Також вона працює моделлю та співпрацює з модельним агентством Storm Model Management. Її виходи на подіум ми неодноразово спостерігали.
Дівчина веде публічно сторінку в Instagram і днями поділилася черговим фото з якогось заходу на свіжому повітрі, де з'явилася в короткому в'язаному сарафані в смужку і сонцезахисних окулярах у кумендій оправі.
Живе Амелія Віндзор у квартирі в Ноттінг-Гіллі у Західному Лондоні.
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