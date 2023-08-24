У мінісукні та кумедних окулярах: іменинниця леді Амелія Віндзор поділилася новим фото з шанувальниками

Леді Амелії виповнюється 28 років. Вона молодша дочка Джорджа Віндзора, графа Сент-Ендрюса, і Сільвани Віндзор, графині Сент-Ендрюс. Онучка принца Едварда, герцога Кентського та праправнучка короля Георга V.

У порядку наслідування британського престолу дівчина посідає аж 43 місце і навряд чи коли-небудь вона його очолить.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Леді Амелія навчалася у приватному католицькому пансіоні святої Марії у Беркширі та збиралася пов'язати свою кар'єру з журналістикою. Після закінчення школи провела перерву в рік в Індії та Таїланді, перш ніж почати вивчати французьку та італійську мови в Единбурзькому університеті.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Також вона працює моделлю та співпрацює з модельним агентством Storm Model Management. Її виходи на подіум ми неодноразово спостерігали.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Дівчина веде публічно сторінку в Instagram і днями поділилася черговим фото з якогось заходу на свіжому повітрі, де з'явилася в короткому в'язаному сарафані в смужку і сонцезахисних окулярах у кумендій оправі.

Живе Амелія Віндзор у квартирі в Ноттінг-Гіллі у Західному Лондоні.

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