У мінісукні та лоферах: леді Амелія Віндзор на заході у лондонській галереї

Леді Амелія Віндзор нещодавно побувала на літній вечірці Національної галереї у Лондоні. На світський захід 27-річна дівчина приїхала у чорній мініатюрній сукні на бретельках та грубих шкіряних туфлях-лоферах від Miu Miu. В руках у Амелії була маленька чорна сумка з бантом на короткій ручці.

Королівська особа, яка торік була названа однією з найкрасивіших серед усіх її родичів у британській монаршій родині, доповнила свій образ численними золотими каблучками та браслетами на зап'ястях, а також золотим ланцюгом на шиї та кількома сережками-кільцями у вухах.

Волосся Амелія розпустила і зробила, як завжди, дуже легкий макіяж, що підкреслює її виразні очі та пухкі губи.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Минулого свого виходу Амелія Віндзор поєднувала сукню з рюшами та туфлі "Мері Джейн" і приїхала в такому образі на відкриття виставки Solaire Culture, яка відбулася в Лондоні.

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