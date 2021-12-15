У мінісукні та пальті кольору марсала: Сара Йоркська презентувала дебютну книжку

Нещодавно Сара Фергюсон випустила дебютну книжку, яка називається Her Heart for a Compass ("Її серце для компаса").

Вчора, 14 грудня, відбулася презентація книжки Сари у Museo Ninfeo у Римі, в Італії. 61-річна мама принцес Беатріс та Євгенії мала чудовий вигляд і була одягнена у чорну коротку сукню та коротке пальто кольору марсала. Вона була в чорних прозорих колготах і взута у чорні шкіряні балетки, а в руках тримала свою книжку з дуже гарною обкладинкою.

Своє руде волосся Сара Фергюсон зібрала шпилькою ззаду, одягла сережки-висячки, зробила насичений макіяж очей і підкреслила губи напівпрозорим блиском.

Сара Йоркська / Getty Images

Раніше в інтерв'ю журналу Hello! герцогиня розповідала про те, що вже більше 24 років ходить на терапію до психолога, щоб розібратися зі своїми внутрішніми проблемами. Мати Сари покинула сім'ю і знову вийшла заміж, а сама Сара довгі роки звинувачувала себе в тому, що її мама так з нею вчинила. Зі своїми доньками у Сари дуже теплі стосунки.

Сара Йоркська з доньками / Associated Press

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