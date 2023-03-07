У мінісукні та в пальті в принт: принцеса Євгенія відвідала особливе для себе місце

Принцеса Йоркська Євгенія зараз чекає на другу дитину, яка має народитися влітку. А ще, як і раніше, багато часу приділяє своїм благодійним проєктам.

У своєму блогу в Instagram принцеса Євгенія опублікувала фотозвіт із зустрічі з благодійною організацією @the.rnoh.charity.

"Я так пишаюся тим, що є покровителькою @the.rnoh.charity благодійної організації, яка опікується та підтримує всіх пацієнтів Королівської національної ортопедичної лікарні @rnohnhs", — написала принцеса.

Її Високість відвідала блок протезування та зустрілася з 2-річною дівчинкою, яка перенесла виборну двосторонню ампутацію і щойно отримала першу пару протезів.

"Вона напрочуд смілива молода дівчина, а персонал і доглядальниці в RNOH роблять неймовірну роботу, щоб дати їй можливість ходити поки вона росте. Позі, Дейзі, Скарлетт, Роберт і всі пацієнти РНОХ — чудові і справжні легенди. Для мене велика честь познайомитися з усіма вами. Хх", — написала Євгенія.

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У Королівській національній ортопедичній лікарні принцесі Євгенії робили операцію через сколіоз. Про цю історію мало хто знав до весілля принцеси, коли вона спеціально обрала сукню з глибоким вирізом на спині, щоб продемонструвати свій шрам, отриманий після операції.

У 12 років Євгенія перенесла операцію через сколіоз. Довгий час вона соромилася цього шраму, але саме на весіллі вирішила всім його показати. Таким чином принцеса акцентувала, що не потрібно соромитися якихось своїх недоліків, і подякувала людям, які допомогли їй вилікуватися та впоратися з проблемою.

Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / Фото: Associated Press

Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / Фото: Associated Press

На зустрічі Євгенія була в пальті в принт собачий зуб і у високих шкіряних чоботях на підборах, а також у чорній короткій сукні.

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