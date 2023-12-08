У мінісукні та високих чоботях: принцеса Євгенія приїхала на концерт до Вестмінстерського абатства

Мати двох дітей обрала для світського виходу з сім'єю приталену чорну сукню-пальто, що переливалася стразами, поєднуючи її із щільними чорними колготами та високими шкіряними чоботями на підборах. В руках Євгенія несла маленьку бордову сумку зі шкіри крокодила на короткій ручці.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Принцеса розпустила і красиво уклала волосся, зробила насичений макіяж очей і підкреслила губи, одягла золоті сережки-висячки та кілька золотих каблучок на пальці. Євгенія сяяла, коли її сфотографували репортери дорогою до абатства.

Але найбільше сяяла принцеса Уельська Кетрін – господиня вечора. Вона вибрала білий аутфіт і прибула раніше, ніж решта гостей до абатства.

Кейт та Вільям з дітьми прибули на різдвяний концерт / Фото: Associated Press

Читайте також: