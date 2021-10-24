У мінісукні та високих чоботях: світський вихід принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія Йоркська тісно пов'язана зі сферою мистецтва.

Принцеса працює в лондонській філії знаменитої галереї сучасного мистецтва Hauser & Wirth. Вона почала там працювати в ролі помічниці директора, а 2017 року стала директоркою галереї. Зараз Євгенія ще і в декретній відпустці, але це не скасовує робочих зустрічей і заходів.

принцеса Євгенія / Getty Images

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Цього тижня принцеса відвідала "Art Is Freedom", виставку переживших сучасне рабство, яку курирує благодійна організація Hestia, на площі Патерностер в Лондоні. На публічному заході Її Високість з'явилася в чорній мінісукні і короткій жилетці зверху. У принцеси були розпущене волосся, у вухах були золоті сережки, а на обличчі насичений макіяж очей. Взута Євгенія була в високі чорні чоботи на підборах.

принцеса Євгенія / Getty Images

Також, нагадаємо, відомо, що Євгенія і її чоловік Джек Бруксбенк відвідували вчора весілля принца Філіппоса і його дружини Ніни Флор, яке відбулося в Афінах. Там же була присутня старша сестра Євгенії, яка нещодавно стала мамою — принцеса Беатріс.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / Getty Images

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