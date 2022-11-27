У мінісукні та з яскравим акцентом в образі: леді Амелія Віндзор у лондонській галереї

Леді Амелія Віндзор була присутня на презентації нової колекції прикрас бренду Salome у галереї MTArt, де також було представлено портрет 27-річної королівської особи.

Він був написаний художницею Клер Лакстон, яка створила картини гостей, зокрема Амелію, у стилі епохи Відродження. На картині Амелія одягнена у білу сукню з відкритими плечима та сережки з нової колекції. За словами художниці, сусальне золото, яке Амелія тримає на портреті, "уособлює собою скарби світу природи".

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Леді Амелія прийшла на презентацію у короткій чорній сукні, яку поєднала із чорними щільними колготами та високими шкіряними чоботями. Фарб її осінньому образу додала помаранчево-рожева шовкова сумка з куліскою та квітковим принтом та коротка рожева куртка.

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Як пише Vogue, Амелія Віндзор одягла на захід сережки, які названі на її честь "Амелія" з веганських перлів з нової колекції бренду. Це веганські сережки-кільця з перлами, які не містять будь-яких продуктів тваринного походження, на відміну від деяких штучних перлин, у покритті яких використовується риб'яча луска. Кошти, отримані від продажу цих сережок, будуть передані в благодійний проєкт Cross River Gorilla Project, присвячений захисту горил, що знаходяться під загрозою зникнення, та їх довкілля в тропічних лісах, покровителькою якого є Амелія.

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