У мінісукні та за руку з Гаррі: Меган Маркл виступила на фестивалі в Нью-Йорку

У мінісукні та за руку з Гаррі: Меган Маркл виступила на фестивалі в Нью-Йорку

Вчора принц Гаррі і його дружина Меган виступили з промовою в рамках фестивалю Global Citizen в Нью-Йорку.

Це щорічний концертний захід, який проводиться на Великий галявині в Центральному парку. Цього року фестиваль був присвячений вакцинації від COVID-19, а Сассекські виступали на сцені з промовою.

Принц Гаррі і Меган Маркл / Associated Press

40-річна герцогиня Сассекська вийшла на публіку в молочно-білій мінісукні з квітковою аплікацією і короткими рукавами. З прикрас на Меган знову був годинник від Cartier, кілька золотих браслетів, заручальна каблучка та весільна обручка були на пальці, а на іншій руці на пальці виблискувала каблучка з великим каменем. Волосся Меган зібрала ззаду, залишивши попереду кілька пасом, а в макіяжі зробила акцент на очах. Також у вухах у неї виблискували ті ж сережки, що і під час минулого виходу — сережки Cartier з білого золота з діамантами Маркл одягала на своє весілля 2018 року.

Принц Гаррі і Меган Маркл / Associated Press

Принц Гаррі і Меган Маркл / Associated Press

Взута герцогиня була в чорні туфлі-човники, а в руках у неї була маленька чорна сумка Lady Dior. Також зверху сукні вона одягла чорне довге пальто.

Принц Гаррі і Меган Маркл / Getty Images

Принц Гаррі був у чорному костюмі і білій сорочці. Від краватки він відмовився, а верхні ґудзики його сорочки були розстебнуті. Він не випускав руку Меган зі своєї руки. Пара усміхалася. Хоча було помітно, що принц хвилювався і на публіці він завжди почувається не дуже впевнено. Зате герцогиня Сассекська сяяла у всій красі і була максимально впевненою в собі.

Меган Маркл / Associated Press

Принц Гаррі і Меган Маркл / Associated Press

Після заходу пару сфотографували папараці, коли вони покидали Центральний парк.

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Весілля Меган і Гаррі (15 фото)

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