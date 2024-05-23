У мінісукні від Miu Miu: принцеса Марія-Олімпія блиснула стрункими ногами на фешнзаході

Принцеса Греції Марія-Олімпія приїхала до Канн і вже відвідала кілька заходів.

27-річна знаменитість мала розкішний вигляд, коли відвідала вечірку в літньому клубі Miu Miu, одягнена в замшеву мінісукню без рукавів та з поясом на талії від цього ж бренду, яку доповнила парою шкіряних туфель-слінгбеків на підборах.

У руках дівчини була маленька чорна сумка на невеликій ручці, вона розпустила волосся, яке розвивалося на вітрі, зробила легкий денний макіяж у теплих відтінках і світлий манікюр. Від інших прикрас Марія-Олімпія відмовилася.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Раніше принцеса Марія-Олімпія була присутня на вечері Michel Kors, що відбулася на пляжі Мартінес у Каннах. Там вона з'явилася в коричневій сукні на широких бретельках, з глибоким вирізом на декольте і широким поясом, що підкреслює її тонку талію.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

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