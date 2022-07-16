У мінісукні з фруктами: зірка The Pussycat Dolls Ешлі Робертс продемонструвала чудовий літній лук для прогулянки

Ешлі Робертс потрапила під приціл папараці, коли йшла з роботи – з ранкового радіошоу Heart Breakfast у Лондоні.

Ведуча мала гарний аутфіт, який чудово підійде для прогулянки спекотним літнім днем. На ній була мінісукня з принтом фруктів. Вбрання мало вирізи на талії і короткі рукава-ліхтарики.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Сукню Робертс поєднала з білими сабо та дуже милою сумочкою з перлів. Волосся вона зібрала у низький хвіст, одягла на очі сонцезахисні окуляри у білій оправі, а на шию – перлинне намисто із золотим логотипом.

Нагадаємо, минулого разу Робертс одягла довге червоне пальто класичного крою, яке поєднала із сарафаном з деніму від бренду Reiss, чорними чоботями та кофтою від бренду Marques Almeida. Образ дівчини доповнили високий пучок, сонцезахисні окуляри та маленька сумка Bottega Veneta із ручкою-вузлом.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

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