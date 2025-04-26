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У мінісукні з кейпом і босоніжках на шпильці: принцеса Катаріна-Амалія сяяла на святкуванні Дня короля
Спадкова принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія відзначалася сьогодні на святкуванні Дня короля в місті Дутінгемі.
Це національне свято, яке відзначають у Нідерландах. Від 2014 року святкується 27 квітня (якщо припадає на неділю, святкується 26 квітня), як випало цього року.
21-річна принцеса Оранська, яка має наступною зійти на нідерландський престол, з’явилася на урочистостях у короткій блакитній сукні-накидці від Ralph Lauren, до якої підібрала сріблясті босоніжки на високих підборах, кілька золотих браслетів на зап’ястях, а також одягла каблучку.
У Катаріни-Амалії було розпущене її довге біляве волосся, у вухах були подвійні сережки-кільця, а також легкий денний макіяж на обличчі. Дівчина сяяла, спілкуючись із публікою, як і її мати королева Максима.
До спадкової принцеси прикуто багато уваги публіки, оскільки саме вона має стати новою королевою Нідерландів, повернувши в країну еру королев. До того, як на престол зійшов її батько король Віллем-Олександр 30 квітня 2013 року, країною правили жінки — спочатку його мати Беатрікс, а до цього її мати — королева Юліана.