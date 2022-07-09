У мінісукні з квітковим принтом і з сумкою Zara: принцеса Беатріс відвідала тенісний турнір у Лондоні

Принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці також не змогли пропустити тенісний чемпіонат Вімблдон. Пару помітили на трибунах 8 липня, на 12-й день змагань.
Онука королеви Єлизавети II обрала для своєї появи на спортивному заході бавовняну мінісукню в квітковий принт із оборками на рукавах та комірі від знаменитого британського бренду The Vampire's Wife, який також дуже люблять герцогиня Кембриджська, Керрі Джонсон, Кайлі Міноуг та Флоренс Велч
Образ Беатріс доповнила квадратною досить лаконічною плетеною сумкою від бренду Zara та кількома прикрасами: золотими браслетами-ланцюжками на зап'ястях та каблучками. Одна з каблучок принцеси була у вигляді напису Love (кохання).
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