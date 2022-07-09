Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У мінісукні з квітковим принтом і з сумкою Zara: принцеса Беатріс відвідала тенісний турнір у Лондоні

Дата публікації
Перегляди
1198
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У мінісукні з квітковим принтом і з сумкою Zara: принцеса Беатріс відвідала тенісний турнір у Лондоні

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці також не змогли пропустити тенісний чемпіонат Вімблдон. Пару помітили на трибунах 8 липня, на 12-й день змагань.

Онука королеви Єлизавети II обрала для своєї появи на спортивному заході бавовняну мінісукню в квітковий принт із оборками на рукавах та комірі від знаменитого британського бренду The Vampire's Wife, який також дуже люблять герцогиня Кембриджська, Керрі Джонсон, Кайлі Міноуг та Флоренс Велч

Принцеса Беатріс / © Getty Images
Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Образ Беатріс доповнила квадратною досить лаконічною плетеною сумкою від бренду Zara та кількома прикрасами: золотими браслетами-ланцюжками на зап'ястях та каблучками. Одна з каблучок принцеси була у вигляді напису Love (кохання).

Принцеса Беатріс / © Getty Images
Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Читайте також:

Наступна публікація