У мінісукні з квітковим принтом: принцеса Марія-Олімпія на презентації в Лондоні

У мінісукні з квітковим принтом: принцеса Марія-Олімпія на презентації в Лондоні

Її королівська Високість Марія-Олімпія, принцеса Греції і Данії — старша дочка грецького принца Павла і кронпринцеси Греції Марії-Шанталь була зазнімкована на світському заході в Лондоні.

25-річна принцеса, якій колись приписували стосунки з принцом Гаррі (ще до того, як він зустрів свою дружину Меган Маркл), взяла участь у презентації колаборації Olympia of Greece і The Organic Pharmacy Glow. Світський захід відбувся в клубі Isabel в Лондоні.

Принцеса Греції спільно з косметичним брендом натуральної косметики презентувала спільну лінійку. Перед камерами фотографів Марія-Олімпія з'явилася в короткій блакитній сукні з дрібним квітковим принтом, у вбрання був цікавий чорний комір і широким шкіряним поясом Марія-Олімпія підкреслила талію. Взула принцеса шкіряні босоніжки на платформі, на шиї у неї виблискувала підвіска "котяче око", кілька браслетів було на зап'ястях, а манікюр був виконаний в світлому відтінку.

Принцеса Марія-Олімпія / Getty Images

Зачіска у Її Високості була максимально простою, як і макіяж. З усмішкою на обличчі дівчина сяяла перед камерами.

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