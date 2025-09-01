- Дата публікації
У мінісукні з пікантним декольте: Іванка Трамп продемонструвала кокетливий образ
Донька президента США маленькою гарною сукнею підкреслила струнку фігуру.
Іванка Трамп потішила фоловерів в Instagram новою світлиною з відпочинку, на якій продемонструвала кокетливий аутфіт.
Донька президента США позувала на терасі з виглядом на водойму. На ній була коротка біла сукня з яскравим флористичним принтом, тонкими бретельками, декоративними блідо-рожевими ґудзиками та пікантним V-подібним вирізом. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру і гарні засмаглі ноги жінки.
Трамп розпустила волосся, зробила макіяж із пишними віями і прикрасила вуха лаконічними золотими сережками.
Нагадаємо, раніше Іванка Трамп показала милі знімки з підрослим сином.