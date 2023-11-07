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У мінісукні з плісуванням та сатинових мюлях: Емілі Ратаковскі продемонструвала ефектний лук

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У мінісукні з плісуванням та сатинових мюлях: Емілі Ратаковскі продемонструвала ефектний лук

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Відома модель підкреслила стрункі ноги та бронзову засмагу короткою сукнею.

Емілі Ратаковскі відвідала фешнцеремонію CFDA Fashion Awards у Нью-Йорку. Перед камерами зірка з'явилася у мінісукні ніжно-салатового відтінку від бренду Tory Burch.

Вбрання було повністю прикрашене дрібним плісуванням і красиво підкреслювало фігуру Емілі. На талії сукня мала прикрасу у вигляді широкого пояса, а також її прикрашав один вільний рукав до ліктя.

Сукня була розроблена дизайнеркою Торі Берч для колекції весна-літо 2024, а доповнила Емілі її діамантовим браслетом Brilliant Earth та сатиновими мюлями у колір сукні.

Емілі Ратаковскі / © Associated Press
Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

На заході Ратаковскі позувала з творчинею свого лука Торі Берч, яка прийшла у синій сукні з асиметричним декольте та незвичайним троярусним подолом.

Емілі Ратаковскі та Торі Берч / © Associated Press
Емілі Ратаковскі та Торі Берч / Фото: Associated Press

Захід відбувся в Американському музеї природної історії та на ньому вручали нагороди найкращим дизайнерам та всім тим, хто зробив свій вагомий внесок у розвиток американської моди. Також серед гостей церемонії були Кім Кардашян у готичній сукні з хрестами від бренду Chrome Hearts та акторка Ванесса Гадженс у сукні з пишною спідницею та розрізом від модельєрки Вери Вонг.

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Дата публікації
Перегляди
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