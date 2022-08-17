У мінісукні з принтом і стильних окулярах: Кайлі Дженнер покаталася на яхті

Кайлі Дженнер показала фоловерам в Instagram свій літній образ із прогулянки на яхті.

Зірка реаліті позувала на камеру у бежевій мінісукні у смужку і з принтом. Вбрання чудово сиділо на її пишних формах і підкреслювало звабливий бюст.

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Волосся Кайлі розпустила, одягла на обличчя стильні чорні окуляри, а вуха прикрасила перлинними сережками.

Біля неї лежала солом'яна сумочка із чорними ручками.

На іншій світлині Кайлі зазнімкована разом зі своєю 4-річною донькою Стормі, яка була одягнена у світлу сукню і білі сандалі.

Кайлі Дженнер із донькою / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Нагадаємо, нещодавно Дженнер відсвяткувала своє 25-річчя. З цієї нагоди вона влаштувала вечірку, на яку прийшли її хлопець, мама, сестри і друзі. Кім і Кайлі обрали для паті сексуальні обтислі сукні, а Кендалл – золотистий асиметричний костюм.

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