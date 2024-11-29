У мінісукні з воланами: Керрі Джонсон сходила на коктейль із подругою

36-річна Керрі Джонсон сходила випити по коктейлю з подругою. Для виходу у світ багатодітна мати обрала коротку синю сукню в дрібний квітковий принт і з мереживною оборкою, була в чорних колготах і взула у високі шкіряні чоботи на підборах.

У Керрі було розпущене і недбало укладене біляве волосся, вона зробила легкий макіяж і доповнила образ підвіскою на шиї, сережками-кільцями у вухах, каблучкою на вказівному пальці та яскравим манікюром.

Керрі Джонсон / Фото: Instagram Керрі Джонсон

"День розмов за келихом @ luisazissman", — підписала фотографію Керрі.

Від того часу, як Борис Джонсон склав із себе повноваження прем'єр-міністра його дружина Керрі стала рідше з'являтися у світському суспільстві і більше зосереджена на вихованні їхніх трьох дітей. Фотографіями зі свого повсякденного життя жінка часто ділиться в соцмережах.

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