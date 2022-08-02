У мокрій футболці і плавках: Кім Кардашян похизувалася звабливою фігурою

41-річна зірка реаліті та інфлюенсерка опублікувала світлини з відпочинку.

Кім Кардашян показала порцію знімків з відпустки, яку вона проводить зі своїми дітьми.

Красуня позувала в океані у білих плавках, білому топі від SKIMS SWIM, поверх якого одягла білу футболку з написом "Суперсімейка" і зав'язала її вузлом на спині.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім продемонструвала з різних ракурсів свою звабливу фігуру.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

До речі, Кардашян помітно схудла. Хоча, напевно, і без фотошопу тут не обійшлося.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, раніше Кардашян приміряла бежевий обтислий комбінезон-сіточку на тонких бретельках, який чудово підкреслив її сексуальні форми, зі зйомними рукавами-рукавичками.

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