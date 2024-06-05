У молочній блузці та червоних штанях: яскрава кронпринцеса Метте-Маріт відвідала захід

Кронпринцеса Метте-Маріт зустрілася з мером Осло Анною Ліндбу на заході, де заклали камінь у фундамент Музею нової доби вікінгів.

Метте-Маріт носила цього дня молочно-білу шовкову блузку від британського бренду The Fold, яку поєднувала з червоними широкими штанями, темним коротким жакетом та нюдовими туфлями від Christian Louboutin. Під пахвою у принцеси був клатч із оборками від Zara, а в руках вона тримала сонцезахисні окуляри Saint Laurent.

Кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Метте-Маріт розпустила біляве волосся, зробила легкий денний макіяж і доповнила свій образ тонким золотим ланцюжком на зап'ясті.

У Instagram норвезької королівської родини показали більше фотографій із заходу.

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Нагадаємо, раніше ми показували, як принцеса відвідала футбольний матч із сім'єю.

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