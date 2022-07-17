У молочній блузці та красивих сережках: елегантна Олена Зеленська презентувала україномовний аудіогід у швейцарському музеї

Аудіогід було запущено під час виставки "Пікассо – Ель Греко". Це перший музей Швейцарії, який приєднався до ініціативи першої леді України.

Олена Зеленська переконана, що у зв’язку з російським вторгненням проєкт набув нового звучання та ще більшої актуальності, повідомляється на сайті президента України.

"За цей час в Україні знищено чи пошкоджено десятки музеїв і пам’яток. Наша культура зараз також на війні. Нині українська мова звучить у світі значно частіше – всюди, де є наші вимушені переселенці. А завдяки аудіогідам вони зможуть познайомитися з видатною культурою країн, які їх прийняли, рідною мовою", – зазначила перша леді у відеозверненні під час запуску аудіогіда в Базелі.

На запис відео пані Зеленська приїхала у молочній блузці з чорною шнурівкою та елегантним комірцем, яку поєднала с чорним низом та вишуканими сережками з двоколірним камінням. Волосся пані Зеленська зібрала в лаконічну зачіску, а також зробили денний макіяж.

За останні місяці в межах проєкту також запрацювали аудіогіди у Грузії – у печерному місті Уплісцихе, найдавнішому на території країни, та середньовічному монастирі-фортеці Вардзіа; Таїланді – у Музеї тайського побуту та звичаїв Museum Siam (м. Бангкок); в Угорщині – у музеї Королівського палацу (м. Геделле).

Олена Зеленська / Фото: petition.president.gov.ua

Дружина Президента України наголосила, що проєкт продовжуватимуть, щоб кожен українець, якого війна змусила виїхати за кордон, прочувався ближче до батьківщини, а також задля підтримки української культури та мови, які зазнають атак російського агресора.

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