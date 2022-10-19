У молочній блузці та спідниці-олівці: королева Летиція з чоловіком Філіпом відвідали книжкову ярмарку

Королівське подружжя Іспанії вже третій день перебуває з офіційним візитом у Німеччині. Вчора Летиція та Філіп VI відвідали церемонію відкриття Франкфуртського книжкового ярмарку.

Королева Летиція мала елегантний вигляд у білій блузці та чорній спідниці-олівці, які поєднала з чорними туфлями-човниками на підборах та синім клатчем. Її Величність мала гарне укладання, макіяж з акцентом на очі і губи. Також Летиція підібрала до образу красиві сережки-вісячки з камінням та улюблену каблучку від Karen Hallam.

Ельке Бюденбендер та королева Летиція / Фото: Getty Images

74-та Франкфуртська книжкова ярмарка проходить від 19 до 23 жовтня 2022 року і є найбільшою у світі книжковою виставкою.

На заході разом із королевою Летицією та королем Філіпом був присутній президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр та його дружина Ельке Бюденбендер. Перша леді була в темно-синій блузці та широких штанах зі стрілками та високою талією, підібравши до аутфіту чорні гостроносі туфлі-човники, маленьку нюдову сумку, золоті сережки цікавої форми та перлову нитку на шию.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Associated Press

Королівська пара Іспанії була спеціальними гостями вечора і з радістю позувала для фотографій з президентом і першою леді.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Associated Press

Королева Летиція та король Філіп VI, Франк-Вальтер Штайнмаєр та Ельке Бюденбендер / Фото: Associated Press

Раніше, нагадаємо, королева Летиція в червоній сукні з кейпнакидкою сяяла на прийомі президентського подружжя в Німеччині. Разом із нею був і чоловік король Філіпп VI.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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