У молочній сукні і туфлях з вишнями: держсекретарка Великої Британії засвітила татуювання на нозі

Анджела Рейнер / © Associated Press

Реклама

Державна секретарка Великої Британії з питань житла, громад та місцевого самоврядування Анджела Рейнер прибула на засідання Кабінету міністрів на Даунінг-стріт у Лондоні. На цю посаду її повторно призначили 20 липня 2026 року.

Папараці зазнімкували, як політикиня йшла на роботу у молочні сукні довжини міді. Вбрання мало круглу горловину, об’ємні короткі рукави та розріз ззаду на спідниці. Талію Рейнер підкреслила білим поясом із металевими заклепками.

Анджела Рейнер / © Associated Press

Найбільше уваги привернуло взуття Анджели — на ній були милі червоні туфлі з круглим носком і на невисоких підборах у ретростилі. Взуття було прикрашене принтом із вишнями, дрібними цятками та кокетливими бантами на мисах. У цьому аутфіті Рейнер засвітила на нозі цікаве татуювання у вигляді троянди.

Реклама

Анджела Рейнер / © Associated Press

Держсекретарка зробила рівне укладання з чубчиком, макіяж з акцентом на очах, одягла на обличчя оптичні окуляри у темній оправі, вуха прикрасила сережками-цвяшками, а на запясті був делікатний ланцюжок. У руках вона несла традиційну червону міністерську папку.

Новини партнерів