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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
150
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1 хв

У молочній сукні і туфлях з вишнями: держсекретарка Великої Британії засвітила татуювання на нозі

Британська політикиня потрапила до об’єктивів папараці дорогою на роботу.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Анджела Рейнер

Анджела Рейнер / © Associated Press

Державна секретарка Великої Британії з питань житла, громад та місцевого самоврядування Анджела Рейнер прибула на засідання Кабінету міністрів на Даунінг-стріт у Лондоні. На цю посаду її повторно призначили 20 липня 2026 року.

Папараці зазнімкували, як політикиня йшла на роботу у молочні сукні довжини міді. Вбрання мало круглу горловину, об’ємні короткі рукави та розріз ззаду на спідниці. Талію Рейнер підкреслила білим поясом із металевими заклепками.

Анджела Рейнер / © Associated Press

Анджела Рейнер / © Associated Press

Найбільше уваги привернуло взуття Анджели — на ній були милі червоні туфлі з круглим носком і на невисоких підборах у ретростилі. Взуття було прикрашене принтом із вишнями, дрібними цятками та кокетливими бантами на мисах. У цьому аутфіті Рейнер засвітила на нозі цікаве татуювання у вигляді троянди.

Анджела Рейнер / © Associated Press

Анджела Рейнер / © Associated Press

Держсекретарка зробила рівне укладання з чубчиком, макіяж з акцентом на очах, одягла на обличчя оптичні окуляри у темній оправі, вуха прикрасила сережками-цвяшками, а на запясті був делікатний ланцюжок. У руках вона несла традиційну червону міністерську папку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
150
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