У молочній сукні і з букетом: красива королева Матильда сходила на виставку

Королева Матильда / © Getty Images

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Королева Матильда була зазнімкована під час королівського візиту на виставку «Nachtreis» Ганса Оп де Бека в музеї KMSKA — Королівському музеї витончених мистецтв Антверпена.

Вона приїхала в кремово-білій сукні міді з розрізом на плечі, короткими рукавами та драпуванням на талії, доповнила образ замшевими туфлями-човниками пісочного кольору на підборах та квітковими сережками-висячками. Королівський образ доповнювало кілька золотих браслетів на зап’ястя, годинник та світлий манікюр. Також Матильда зробила легкий макіяж та зачіску.

Королева Матильда / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно королева Матильда відвідувала галаконцерт «Estivales de la Danse» у Палаці витончених мистецтв у Брюсселі, де з’явилася у світлій сукні міді без рукавів з тонким поясом відтінку металік на талії, взута у золотисті туфлі-човники на підборах і в руках тримала маленький клатч.

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Королева Матильда / © Getty Images