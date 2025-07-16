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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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591
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1 хв

У молочній сукні і з букетом: красива королева Матильда сходила на виставку

Королева Бельгії відвідала виставку в Антверпені.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда була зазнімкована під час королівського візиту на виставку «Nachtreis» Ганса Оп де Бека в музеї KMSKA — Королівському музеї витончених мистецтв Антверпена.

Вона приїхала в кремово-білій сукні міді з розрізом на плечі, короткими рукавами та драпуванням на талії, доповнила образ замшевими туфлями-човниками пісочного кольору на підборах та квітковими сережками-висячками. Королівський образ доповнювало кілька золотих браслетів на зап’ястя, годинник та світлий манікюр. Також Матильда зробила легкий макіяж та зачіску.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно королева Матильда відвідувала галаконцерт «Estivales de la Danse» у Палаці витончених мистецтв у Брюсселі, де з’явилася у світлій сукні міді без рукавів з тонким поясом відтінку металік на талії, взута у золотисті туфлі-човники на підборах і в руках тримала маленький клатч.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

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