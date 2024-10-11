В молочній сукні та сріблястих човниках: королева Летиція з'явилася на церемонії

Королева Летиція і король Філіп взяли участь у церемонії вручення "Національних культурних премій 2022-го та 2023 років" у Музеї королеви Софії в Мадриді.
Для нового виходу Летиція обрала молочного кольору сукню-міді з квітковою вишивкою на грудях і на подолі з крепу, доповнивши вбрання туфлями-слінгбеками відтінку металік від Magrit.
Летиція одягла сережки-висячки, розпустила блискуче волосся і зробила виразний макіяж. У неї на пальці сяяла її улюблена золота каблучка Coreterno.
Король Філіп VI, який нещодавно повернувся з візиту до Йорданії, де дружина його не супроводжувала, з'явився на заході в елегантному чорному костюмі в тонку синю смужку, білій сорочці та синій краватці. Він був взутий у чорні шкіряні туфлі, а на його піджаку був приколотий значок.
Королівське подружжя головувало на врученні цих нагород, наданих Міністерством культури і спорту. Метою церемонії є сприяння культурній діяльності та вираження визнання суспільством роботи людей та установ, які сприяють збагаченню культурної спадщини Іспанії.
Минулого разу ми бачили королеву Летицію на публіці ще наприкінці вересня, коли вона приїжджала на радіо та обрала для виходу ніжний бузковий костюм від Bleis Madrid.
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