В молочній сукні та сріблястих човниках: королева Летиція з'явилася на церемонії

Королева Летиція і король Філіп взяли участь у церемонії вручення "Національних культурних премій 2022-го та 2023 років" у Музеї королеви Софії в Мадриді.

Для нового виходу Летиція обрала молочного кольору сукню-міді з квітковою вишивкою на грудях і на подолі з крепу, доповнивши вбрання туфлями-слінгбеками відтінку металік від Magrit.

Летиція одягла сережки-висячки, розпустила блискуче волосся і зробила виразний макіяж. У неї на пальці сяяла її улюблена золота каблучка Coreterno.

Королева Летиція і король Філіп VI / Фото: Getty Images

Король Філіп VI, який нещодавно повернувся з візиту до Йорданії, де дружина його не супроводжувала, з'явився на заході в елегантному чорному костюмі в тонку синю смужку, білій сорочці та синій краватці. Він був взутий у чорні шкіряні туфлі, а на його піджаку був приколотий значок.

Королівське подружжя головувало на врученні цих нагород, наданих Міністерством культури і спорту. Метою церемонії є сприяння культурній діяльності та вираження визнання суспільством роботи людей та установ, які сприяють збагаченню культурної спадщини Іспанії.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Минулого разу ми бачили королеву Летицію на публіці ще наприкінці вересня, коли вона приїжджала на радіо та обрала для виходу ніжний бузковий костюм від Bleis Madrid.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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