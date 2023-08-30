У молочній сукні та жакеті: королева Маргрете II сфотографувалася на тлі овець

Королева Данії Маргрете II відвідала молочну ферму Гарбоель під час королівського візиту до муніципалітету Вордінгборг, південно-східна Данія.
Візит є частиною літнього круїзу на королівській яхті Даннеброг, в який монарша особа нещодавно вирушила.
Монархиня мала чудовий вигляд в молочно-білій сукні довжини до колін і сірому жакеті, до тону якого вона підібрала невеликий капелюх. На жакеті у Маргрети була пришпилена брошка у вигляді якоря. Королева зробила яскравий червоний манікюр, одягла квіткові сережки та обручку з двома великими каменями. У її руках була тростина, без якої монархиня тепер не пересувається, а на плечі висіла біла невелика сумка. Туфлі королева також підібрала білого кольору. Фото монархины було зроблено на тлі овець, що пасуться на задньому плані.
Нагадаємо, нещодавно ми показували, як королева зворушила подружжя Зеленських подарунком під час аудієнції, коли Володимир та Олена перебували з візитом у Копенгагені.
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