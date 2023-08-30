У молочній сукні та жакеті: королева Маргрете II сфотографувалася на тлі овець

Королева Данії Маргрете II відвідала молочну ферму Гарбоель під час королівського візиту до муніципалітету Вордінгборг, південно-східна Данія.

Візит є частиною літнього круїзу на королівській яхті Даннеброг, в який монарша особа нещодавно вирушила.

Монархиня мала чудовий вигляд в молочно-білій сукні довжини до колін і сірому жакеті, до тону якого вона підібрала невеликий капелюх. На жакеті у Маргрети була пришпилена брошка у вигляді якоря. Королева зробила яскравий червоний манікюр, одягла квіткові сережки та обручку з двома великими каменями. У її руках була тростина, без якої монархиня тепер не пересувається, а на плечі висіла біла невелика сумка. Туфлі королева також підібрала білого кольору. Фото монархины було зроблено на тлі овець, що пасуться на задньому плані.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як королева зворушила подружжя Зеленських подарунком під час аудієнції, коли Володимир та Олена перебували з візитом у Копенгагені.

Олена Зеленська та Володимир Зеленський на зустрічі з королевою Маргрете II / Фото: Getty Images

Читайте також: