Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У молочній сукні та жакеті: королева Маргрете II сфотографувалася на тлі овець

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
296
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У молочній сукні та жакеті: королева Маргрете II сфотографувалася на тлі овець

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Королева Данії Маргрете II відвідала молочну ферму Гарбоель під час королівського візиту до муніципалітету Вордінгборг, південно-східна Данія.

Візит є частиною літнього круїзу на королівській яхті Даннеброг, в який монарша особа нещодавно вирушила.

Монархиня мала чудовий вигляд в молочно-білій сукні довжини до колін і сірому жакеті, до тону якого вона підібрала невеликий капелюх. На жакеті у Маргрети була пришпилена брошка у вигляді якоря. Королева зробила яскравий червоний манікюр, одягла квіткові сережки та обручку з двома великими каменями. У її руках була тростина, без якої монархиня тепер не пересувається, а на плечі висіла біла невелика сумка. Туфлі королева також підібрала білого кольору. Фото монархины було зроблено на тлі овець, що пасуться на задньому плані.

Королева Маргрете II / © Getty Images
Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як королева зворушила подружжя Зеленських подарунком під час аудієнції, коли Володимир та Олена перебували з візитом у Копенгагені.

Олена Зеленська та Володимир Зеленський на зустрічі з королевою Маргрете II / © Getty Images
Олена Зеленська та Володимир Зеленський на зустрічі з королевою Маргрете II / Фото: Getty Images

Читайте також:

Що Олена Зеленська розповіла в інтерв’ю для The Village про ментальне здоров'я під час війни

Що Олена Зеленська розповіла в інтерв’ю для The Village про ментальне здоров'я під час війни

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
296
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація