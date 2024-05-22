У молочно-білій сукні та туфлях із шипами: принцеса Євгенія на вечірці в саду

На знаменитий Garden Party Її Високість приїхала в молочно-білій сукні з короткими рукавами з крепдешина від Ulla Johnson, в обідку на голові з бантом ззаду та в туфлях-човниках відтінку металік із шипами від Maison Valentino.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Принцеса зробила виразний макіяж очей і підкреслила губи помадою, а волосся зібрала в акуратну зачіску. Євгенія була під парасолькою, оскільки погода цього дня була дощовою.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Старша сестра Євгенії – принцеса Беатріс – також відвідала цього дня садову вечірку. Вона обрала яскравіший образ і була в сукні міді з рюшами від Beulah London з довгими рукавами, круглою горловиною та прикрашеною перлинами. До сукні вона підібрала обідок на голову від Emily-London, нюдові туфлі-човники із застібками та на підборах Jennifer Chamandi та світлий плетений клатч Anya Hindmarch.

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

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