У молочно-білій сукні та туфлях із шипами: принцеса Євгенія на вечірці в саду

Принцеса Євгенія Йоркська була присутня вчора на садовій вечірці у Букінгемському палаці.
На знаменитий Garden Party Її Високість приїхала в молочно-білій сукні з короткими рукавами з крепдешина від Ulla Johnson, в обідку на голові з бантом ззаду та в туфлях-човниках відтінку металік із шипами від Maison Valentino.
Принцеса зробила виразний макіяж очей і підкреслила губи помадою, а волосся зібрала в акуратну зачіску. Євгенія була під парасолькою, оскільки погода цього дня була дощовою.
Старша сестра Євгенії – принцеса Беатріс – також відвідала цього дня садову вечірку. Вона обрала яскравіший образ і була в сукні міді з рюшами від Beulah London з довгими рукавами, круглою горловиною та прикрашеною перлинами. До сукні вона підібрала обідок на голову від Emily-London, нюдові туфлі-човники із застібками та на підборах Jennifer Chamandi та світлий плетений клатч Anya Hindmarch.
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