У молочно-білому костюмі та з сумкою Gucci: розглядаємо новий образ принцеси Раджви

Іноді старший син королеви Ранії та короля Абдалли II, який одного разу має зійти на престол, публікує особисті сімейні фото в соцмережі.

На новому такому знімку він зображений зі своєю дружиною принцесою Раджвою, а також з молодшим братом принцом Хашимом. 18-річний Хашим зображений посередині, між Раджвою та Хусейном.

"Сьогодні вранці відвідували Хашима", — підписав кадр його брат.

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Також на другому фото Хусейна та Раджву заскочено на вулиці. На Раджві був молочний подовжений блейзер від Jacquemus, під який вона одягла білий топ і широкі штани. У руках принцеса несла сумку від Gucci невеликого розміру. У неї було розпущене і акуратно хвилями укладене волосся, на обличчі був легкий макіяж, а у вухах золоті сережки-висячки.

Декількома днями раніше Хусейн з дружиною відвідували США. Того дня Раджва приїхала на зустріч у блузі Pedernal з коміром-воронкою кольору слонової кістки Edeline Lee, у неї було розпущене та знов укладене хвилями волосся та легкий макіяж на обличчі.

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