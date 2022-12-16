У молочно-білому луку: графиня Софі обрала ніжний образ для різдвяного концерту

Графиня Вессекська Софі разом із старшими членами королівської сім'ї була присутня на концерті "Королівські гімни: разом на Різдво" у Вестмінстерському абатстві.

Її сфотографували в першому ряді на службі у Вестмінстерському абатстві разом із принцом і принцесою Уельськими, а також королем Чарльзом III та королевою-консортом Каміллою.

Королева Камілла та король Чарльз III з іншими старшими членами сім'ї / Фото: Associated Press

Як і королева-консорт Камілла графиня Софі віддала перевагу вбранню світлих відтінків. На ній було двобортне вовняне пальто пісочно-білого кольору з начосом від Max Mara, під пальтом у графині була сукня з високим коміром від Reiss, пітоновий клатч у руках і взута Софі була у високі коричневі чоботи на підборах.

Улюблена невістка королеви Єлизавети II одягла сережки-висячки з перлинним камінням, розпустила біляве волосся і зробила легкий вечірній мейкап.

Графиня Весекська Софі / Фото: Getty Images

Королева Камілла, нагадаємо, була одягнена в біле пальто, під яким була сукня з принтом і в руках тримала клатч від улюбленого бренду сумок королеви Єлизавети II.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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