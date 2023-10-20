У молочно-білому пальті та з улюбленою зачіскою: принцеса Анна на прийомі у палаці

Королівська принцеса Анна з'явилася на прийомі короля Чарльза III та королеви Камілли у Букінгемському палаці.

Прийом був організований учора на честь персоналу, який допомагав з організацією похорону покійної королеви Єлизавети II та під час коронації Чарльза та Камілли.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Сестра короля була в молочно-білому пальті, яке доповнила чорними рукавичками та шарфом на шиї. На плечі вона висіла чорна сумка на тонкому ремінці.

З прикрас Її Високість підібрала золотий ланцюжок на шию, золоті сережки з перлами, нафарбувала губи блиском і зробила своє улюблене укладання. Анна із задоволенням спілкувалася з гостями та виконувала свої королівські обов'язки.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, що "схудла" монархія короля Чарльза III може опинитися в кризі і монарх прагнути знайти з неї вихід, а для цього хоче залучити до виконання королівських обов'язків сестер Йоркських - принцес Беатріс і Євгенію.

Читайте також: