У молочно-білому пальті та з улюбленою зачіскою: принцеса Анна на прийомі у палаці

Королівська принцеса Анна з'явилася на прийомі короля Чарльза III та королеви Камілли у Букінгемському палаці.
Прийом був організований учора на честь персоналу, який допомагав з організацією похорону покійної королеви Єлизавети II та під час коронації Чарльза та Камілли.
Сестра короля була в молочно-білому пальті, яке доповнила чорними рукавичками та шарфом на шиї. На плечі вона висіла чорна сумка на тонкому ремінці.
З прикрас Її Високість підібрала золотий ланцюжок на шию, золоті сережки з перлами, нафарбувала губи блиском і зробила своє улюблене укладання. Анна із задоволенням спілкувалася з гостями та виконувала свої королівські обов'язки.
Раніше ми розповідали, що "схудла" монархія короля Чарльза III може опинитися в кризі і монарх прагнути знайти з неї вихід, а для цього хоче залучити до виконання королівських обов'язків сестер Йоркських - принцес Беатріс і Євгенію.
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