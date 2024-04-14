У молочно-білому та у кольорі хакі: розглядаємо два нові образи принцеси Софії

Шведські принц Карл Філіп та принцеса Софія з'явилися на дних на публічному заході.

Їхні королівські Високості відвідали Європейський парламент у Брюсселі. Візит було здійснено спільно з @prinsparetsstiftelse з метою підвищення знань та обговорення питань, що стосуються прав дітей у цифровому середовищі.

У соцмережах поділилися відео та фотографіями з цього візиту.

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"Цього тижня ми разом з @prinsparetsstiftelse відвідали Європейський парламент, щоб дізнатися більше про регулювання Закону про цифрові послуги (DSA) з акцентом на заходи, які захищають дітей та молодих людей в Інтернеті", — написали Софія та Карл Філіп у Instagram.

На заході ми побачили принцесу Софію у двох образах – молочно-білій блузці та широких штанях, а також у костюмі кольору хакі та топі від цього ж бренду Alberto Biani. Також Софія одягла сережки Caroline Svedbom, зробила макіяж та хвилясте укладання.

Принц Карл Філіп одягнув цього дня синій костюм, білу сорочку і смугасту краватку.

Нагадаємо, минулого свого виходу принцеса Софія демонструвала чорний лук, коли разом з Карлом Філіпом відвідала симпозіум "Ctrl+Rights для підвищення безпеки в Мережі" у Стокгольмі.

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