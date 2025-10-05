У молочно-білому вбранні та з діамантами у вухах: Меган Маркл несподівано приїхала до Парижа

Меган Маркл / © Getty Images

Герцогиня Сассекська відвідала показ жіночої колекції Balenciaga Весна/Літо 2026 року в межах Тижня моди в Парижі. Представник Меган повідомив виданню People, що вона відвідала показ Balenciaga, щоб підтримати П’єрпаоло Піччолі, який нещодавно обійняв посаду креативного директора Модного дому.

«За ці роки герцогиня носила безліч вбрань від П’єрпаоло. Вони тісно співпрацювали, спільно створюючи образи ключових моментів на світовій арені», — йдеться у заяві для преси. «Вона давно захоплювалася його майстерністю та сучасною елегантністю, і сьогоднішній вечір не став винятком. Цей вечір відображає кульмінацію багаторічного творчого та дружнього зв’язку, що знайшло відображення у її підтримці його нового творчого розділу в Balenciaga», — заявив представник Маркл.

Меган Маркл на показі Balenciaga в Парижі / © Getty Images

На показ герцогиня приїхала у зшитому спеціально на замовлення молочно-білому костюмі з накидкою від Balenciaga та чорних туфлях-човниках на підборах. У руках Меган тримала невеликий чорний клатч, зробила дуже мінімальний макіяж і зібрала волосся в гладкий пучок. Її образ доповнювали діамантові сережки-цвяшки, заручальна каблучка з діамантом та нюдовий манікюр.

Принца Гаррі з собою до Парижа Меган не взяла, а дарма, адже пара могла б провести романтичний вечір тільки вдвох.