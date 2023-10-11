У молочному аутфіті та з гарним кольє на шиї: Меган Маркл сяяла на саміті у Нью-Йорку

Герцог та герцогиня Сассекські взяли участь у батьківському саміті їхнього фонду Archewell Foundation "Психічний добробут в епоху цифрових технологій" у рамках фестивалю Всесвітнього дня психічного здоров'я Project Healthy Minds у Нью-Йорку.

Герцог та герцогиня Сасекські / Фото: Associated Press

42-річна Меган прибула на саміт у блейзері з відкритими плечима від Altuzarra з натуральної вовни з відкритими плечима кольору слонової кістки, вартістю 2195 доларів, доповнивши його штанями від цієї ж марки за 1275 доларів і тілесними туфлями-човниками Altuzarra.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Герцогиня зібрала волосся в низький пучок, зробила насичений макіяж очей і нюдовою помадою підкреслила губи. Також ми помітили, що на пальці герцогині знову була відсутня її заручальна каблучка, яка минулого місяця знаходилася в ремонті і, судячи з усього, все ще там перебуває.

Принц Гаррі був у чорному костюмі, білій сорочці та з чорною краваткою.

Герцог та герцогиня Сасекські / Фото: Associated Press

На заході подружжя мало схвильований вигляд. Все тому, під час саміту, деякі батьки поділилися трагічними історіями, пов'язаними з психічним здоров'ям їхніх дітей. Меган і Гаррі розчулилися і наприкінці саміту подякували всім, хто поділився своїми особистими історіями.

Меган зізналася, що деякі історії, розказані батьками під час їхньої першої зустрічі, довели її до сліз, пише Daily Mail.

Герцог та герцогиня Сасекські / Фото: Associated Press

"Рік тому, коли ми зустрілися з деякими сім'ями, було неможливо не плакати, оскільки я впевнена, що багато хто з вас сьогодні чув ці історії", — сказала вона. "Ви можете чути ці історії знову, знову і знову, і вони, як і раніше, будуть мати такий самий емоційний вплив, тому що вони просто руйнівні".

Герцогиня також поділилася своїми побоюваннями за своїх дітей, які зростають в епоху, коли соціальні мережі відіграють таку велику роль у житті кожної людини.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

"Як батьки, хоча наші діти ще дуже юні, їм два з половиною та чотири з половиною роки… але соціальні мережі нікуди не зникнуть", — продовжила вона. Меган описала свою роль матері як "найважливішу річ у її житті, перш ніж розповісти про свої побоювання з цього приводу.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Кейт та Вільям учора також відвідали захід, присвячений ментальному здоров'ю.

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