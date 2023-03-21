У молочному блейзері та стильних штанях: принцеса Уельська на діловій зустрічі у Лондоні

Принцеса Уельська сьогодні відвідала штабквартиру NatWest у Лондоні, куди приїхала, щоб провести збори своєї нової бізнес-цільової групи з раннього розвитку дітей.

41-річна принцеса Уельська розширює свою місію піклування про дітей. Вона вирішила зосередитися на лідерах бізнесу та фінансів на наступному етапі своєї кампанії, щоб акцентувати увагу на важливості ранніх років розвитку дітей.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Після роботи з вченими та експертами у галузі психічного здоров'я протягом останнього десятиліття принцеса Кейт тепер співпрацює з бізнесом. Сьогодні Її Високість відвідала лондонську штабквартиру банку NatWest, де відбулися перші збори її нової бізнес-цільової групи з раннього розвитку дитей.

На зустріч Кетрін приїхала в жакеті з крепу кольору молочного відтінку від Alexander Mcqueen, вартістю 2190 доларів, доповнивши образ чорними класичними штанями зі стрілками та високою талією та ременем, а взула чорні замшеві туфлі на підборах Gianvito Rrossi.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

У Кейт було розпущене довге волосся, макіяж з акцентом на очі і рожевим блиском підкреслено губи. У вухах були золоті сережки-кільця. Кетрін мала чудовий вигляд.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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Виступаючи перед публікою, принцеса розповіла про те, що перші п'ять років життя дитини мають вирішальне значення для їх розвитку і того, якими дорослими вони стануть. "І в цьому розвитку відіграє величезну роль довкілля. Здоровий розвиток наших дітей залежить від здорових дорослих. Ось чому у кожного з нас є своя роль. І саме тому я стою тут перед вами, щоб попросити вас, одних із найвпливовіших бізнеслідерів Великої Британії, про вашу підтримку у створенні необхідних соціальних змін ", - сказала у своїй промові принцеса Уельська.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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