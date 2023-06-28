У молочному блейзері та з яскравими губами: дочка королеви Єлизавети II приїхала на фестиваль

72-річна принцеса продемонструвала досконалість королівського стилю, одягнувши темно-синю чайну сукню, прикрашену літнім квітковим принтом і кремовий блейзер, що обтискає фігуру. Взута її Високість була в чорні туфлі-лофери без підборів, а на плечі у неї висіла шкіряна сумка на тонкому ремінці.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Принцеса Анна доповнила образ намистом із перлів, сережками-цвяшками та зробила свою фірмову зачіску. У макіяжі королівська особа акцентувала увагу на червоних губах. До лацкана її блейзера була приколота її улюблена золота брошка у вигляді коня, яку вона носить ще з 80-х років.

Цей фестиваль королівська принцеса відвідувала раніше кілька разів, а її дочка Зара Філліпс 2006 року змагалася тут перед тим, як стати чемпіонкою світу.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно принцеса Анна відвідувала Royal Ascot і викликала фурор на публіці у вбранні кольору тіффані.

Принцеса Анна на королівських перегонах в Аскоті / Фото: Getty Images

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