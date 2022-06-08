У молочному блейзері Zara: герцогиня Кембриджська відвідала благодійний фонд

Святкові вихідні на честь ювілею королеви Єлизавети II завершилися і члени королівської сім'ї повернулися до виконання своїх королівських обов'язків.

Сьогодні герцогиня Кембриджська відвідала дитячий благодійний фонд Little Village у Бренті, щоб зустрітися з персоналом та дізнатися про те, як дитячий банк підтримує місцеві сім'ї, забезпечуючи їм доступ до предметів першої необхідності для їхніх маленьких дітей.

Від моменту запуску 2016 року команда Little Village з більш ніж 600 волонтерів відповіла майже на 20 000 запитів щодо підтримки по всьому Лондону, охопивши понад 22 000 дітей.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Getty Images

Кетрін мала чудовий вигляд у кремовому блейзері від Zara за 50 фунтів стерлінгів класичного крою з приталеним силуетом і чорних штанах зі стрілками, підібравши до них чорні туфлі-човники на підборах. В руках Кейт несла молочний клатч.

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Герцогиня зробила легкий денний макіяж, розпустила волосся, одягла золоті сережки у формі крапель із жовтим камінням.

Як пише Daily Mail, візит герцогині до Маленького села Брент є частиною багаторічної роботи Її Королівської Високості з підтримки сімей.

Влітку 2020 року герцогиня зібрала дев'ятнадцять британських брендів та роздрібних продавців, щоб пожертвувати понад 10 000 нових товарів більш ніж 40 банкам для дітей по всій країні, якими керують Little Village, Baby Basics та AberNecessities.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Getty Images

Її Королівська Високість також раніше відвідувала дитячі банки в Шеффілді та Західному Норфолку, де допомагала розвантажувати посилки, сортувати пожертвування та розповідала сім'ям про їхній досвід використання послуг місцевих дитячих банків.

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