У молочному джемпері, жилеті та штанях: принцеса Анна обрала скромний образ для поїздки до Києва

Принцеса Анна — одна з найскромніших членів британської королівської родини. Її скромність відображається і у її зовнішньому вигляді.

Принцеса Анна у Києві

Принцеса Анна у Києві / © Associated Press

30 вересня сестра короля Чарльза приїхала з неанонсованим візитом до України, спершу Анну зазнімкували на вокзалі в Києві, а потім вона зустрілася з президентом Зеленським та першою леді Оленою Зеленською та відвідала низку заходів.

Принцеса Анна / © Associated Press

Принцеса Анна / © Associated Press

75-річна принцеса мала досить скромний вигляд — молочний трикотажний джемпер вона поєднувала із сірим картатим жилетом і штанами до тону, одягла шарф і пальто середньої довжини.

Принцеса Анна та президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Принцеса Анна та президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Її образ доповнювала маленька шкіряна сумка та зручні шкіряні туфлі, волосся було зібране у фірмову зачіску, на обличчі зовсім непомітний макіяж, а у вухах — золоті сережки-цвяшки.

Принцеса Анна в Києві / © Associated Press

Принцеса Анна в Києві / © Associated Press

Зазначимо, королівська принцеса здійснила зворушливий жест, несподівано відвідавши Україну на знак солідарності з дітьми та сім’ями, які зіткнулися із жахами російського вторгнення.

Принцеса, давня покровителька організації «Рятуйте дітей», разом із Оленою Зеленською вони відвідали меморіальний комплекс у Національному музеї історії України у Другій світовій війні, де Її королівська Високість поклала м’яку іграшку — ведмедика — до експозиції, присвяченої загиблим у війні з Росією дітям.

Олена Зеленська та принцеса Анна / © Getty Images

Олена Зеленська та принцеса Анна / © Getty Images

Також Анна відвідала реабілітаційний центр, де зустрілася з українськими ветеранами, які повернулися з фронту, зокрема з військовослужбовцями, які навчаються жити з пораненнями та травмами, отриманими під час бойових дій.

Принцеса Анна в Києві на зустрічі з ветеранами / © Associated Press

Принцеса Анна в Києві на зустрічі з ветеранами / © Associated Press

Під час візиту до центру Анна відвідала сеанс кінології та поспілкувалася з ветеранами, які адаптуються до громадянського життя, маючи інвалідність та поранення, отримані під час бойових дій. Раніше, нагадаємо, у Києві з ветеранами зустрічався племінник Анни — принц Гаррі.

Принцеса Анна зустрілася в Києві з ветеранами / © Associated Press

Принцеса Анна зустрілася в Києві з ветеранами / © Associated Press

