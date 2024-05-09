У молочному комбінезоні та туфлях на платформі: принцеса Софія в ніжному образі сяяла на доріжці

Принцеса Софія та її чоловік принц Карл Філіп були заскочені фотографами в Стокгольмі.

Вони прибули з іншими членами своєї родини до порту, де пришвартували яхту Даннеброг, щоб провести короля Данії Фредеріка X і королеву Мері, які залишали країну після дводенного державного візиту.

Принцеса Софія носила цього дня комбінезон молочно-білого кольору Lilli Jahilo, взула нюдові туфлі на платформі Gianvito Rossi і в руках тримала клатч блакитного кольору від Susan Szatmáry.

Принцеса зробила укладання красивими хвилями, нанесла рожеву помаду на губи та підкреслила вії. У неї у вухах були сережки з кольоровим камінням, на пальці каблучка з камінням, а також гарний білий манікюр.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

Принц Карл Філіп одягнув темно-синій костюм, білу сорочку та блакитну краватку в смужку.

На цьому ж заході з'явилася і спадкоємиця шведського трону – кронпринцеса Вікторія. Вона мала чудовий вигляд в сукні міді з квітковим принтом від Saloni, зверху накинула молочне пальто від Toteme, взула червоні туфлі із замші від Gianvito Rossi на підборах, а в руках тримала клатч Stella McCartney.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

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