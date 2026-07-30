У молочному костюмі і перлинних прикрасах: прем’єр-міністерка Японії виступила на пресконференції в Токіо

Санае Такаїті / © Associated Press

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Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті виступила на пресконференції в Токіо після завершення позачергової сесії парламенту.

Для офіційного заходу політикиня обрала елегантний костюм молочного відтінку, який складався з жакету і сукні з м’якими складками у зоні декольте.

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Санае Такаїті / © Associated Press

Образ прем’єрка доповнила подвійною ниткою перлів і перлинними сережками-пусетами. На лацкані її жакета були прикріплені депутатський значок та синя стрічка. Остання символізує підтримку кампанії за повернення японців, викрадених Північною Кореєю.

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Санае Такаїті / © Associated Press

Такаїті зробила акуратне укладання, підкреслила очі темною підводкою, а губи нафарбувала рожевою помадою. Світла палітра і перлинні прикраси надали її діловому образу особливої елегантності.

Санае Такаїті / © Associated Press

Нагадаємо, Санае Такаїті приїхала до Нью-Делі у блакитно-білому жакеті з принтом і накладними кишенями.

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