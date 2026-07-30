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У молочному костюмі і перлинних прикрасах: прем’єр-міністерка Японії виступила на пресконференції в Токіо
Санае Такаїті обрала для офіційного заходу стриманий світлий образ, який доповнила класичними прикрасами.
Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті виступила на пресконференції в Токіо після завершення позачергової сесії парламенту.
Для офіційного заходу політикиня обрала елегантний костюм молочного відтінку, який складався з жакету і сукні з м’якими складками у зоні декольте.
Образ прем’єрка доповнила подвійною ниткою перлів і перлинними сережками-пусетами. На лацкані її жакета були прикріплені депутатський значок та синя стрічка. Остання символізує підтримку кампанії за повернення японців, викрадених Північною Кореєю.
Такаїті зробила акуратне укладання, підкреслила очі темною підводкою, а губи нафарбувала рожевою помадою. Світла палітра і перлинні прикраси надали її діловому образу особливої елегантності.
Нагадаємо, Санае Такаїті приїхала до Нью-Делі у блакитно-білому жакеті з принтом і накладними кишенями.