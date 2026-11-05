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У молочному костюмі і пітонових туфлях: Меланія Трамп отримала український орден у Білому домі
Перша леді США обрала елегантний образ для зустрічі з представниками України та Росії, під час якої йшлося про перемир’я в Олешках.
Меланія Трамп провела у Білому домі зустріч з делегаціями України і Російської Федерації.
На зустрічі перша леді з’явилася у монохромному образі. На ній був костюм молочного відтінку, який складався з однобортного жакета приталеного силуету і прямих вкорочених штанів зі стрілками, що відкривали щиколотки, а також білий трикотажний топ.
Аутфіт Меланія доповнила молочними гостроносими туфлями з пітоновим принтом на високих шпильках. Із прикрас дружина президента обрала діамантові сережки-цвяшки і каблучка з камінням.
Перша леді зробила укладання з м’якими локонами, улюблений макіяж смокі-айс і з рожево-бежевою помадою, а також молочний манікюр.
Під час зустрічі першій леді вручили орден княгині Ольги I ступеня. Про нагородження стало відомо 4 листопада: Володимир Зеленський відзначив її за особистий внесок у гуманітарну підтримку України та допомогу українцям, які постраждали від російської агресії. Нагородження відбулося на тлі її сприяння евакуації людей з окупованих Олешок на Херсонщині.
Меланія висловила сподівання, що перемир’я в Олешках стане кроком до тривалого миру. Також вона повідомила, що написала особисті листи Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну й попросила передати їх адресатам.