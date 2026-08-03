- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 162
- Час на прочитання
- 1 хв
У молочному костюмі й блузці з бантом кольору крем-брюле: перша леді Парагваю в об’єктиві фотографів
Летиція Окампос продемонструвала елегантний образ у світлій палітрі під час офіційного візиту до Еквадору.
Президент Парагваю Сантьяго Пенья та його дружина Летиція Окампос взяли участь у церемонії покладання квітів на площі Героїв у Кіто під час офіційного візиту до Еквадору.
Для заходу перша леді Парагваю обрала елегантний костюм молочного відтінку, який складався з приталеного подовженого жакета із золотистими ґудзиками та штанів кльош зі стрілками і розрізами внизу на штанинах.
Під жакетом була атласна блузка кольору крем-брюле з бантом на шиї. Ця деталь додала строгому діловому образу жіночності.
Вбрання Летиція поєднала з бежевими гостроносими туфлями на шпильках і з бантами та невеликим плетеним бежевим клатчем. Дружина президента розпустила волосся, зробила ніжний макіяж і бордовий манікюр. Лук вона завершила діамантовими сережками-цвяшками.