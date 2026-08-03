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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
1 хв

У молочному костюмі й блузці з бантом кольору крем-брюле: перша леді Парагваю в об’єктиві фотографів

Летиція Окампос продемонструвала елегантний образ у світлій палітрі під час офіційного візиту до Еквадору.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Перша леді Парагваю

Перша леді Парагваю / © Getty Images

Президент Парагваю Сантьяго Пенья та його дружина Летиція Окампос взяли участь у церемонії покладання квітів на площі Героїв у Кіто під час офіційного візиту до Еквадору.

Для заходу перша леді Парагваю обрала елегантний костюм молочного відтінку, який складався з приталеного подовженого жакета із золотистими ґудзиками та штанів кльош зі стрілками і розрізами внизу на штанинах.

Сантьяго Пень і Летиція Окампос / © Getty Images

Сантьяго Пень і Летиція Окампос / © Getty Images

Під жакетом була атласна блузка кольору крем-брюле з бантом на шиї. Ця деталь додала строгому діловому образу жіночності.

Вбрання Летиція поєднала з бежевими гостроносими туфлями на шпильках і з бантами та невеликим плетеним бежевим клатчем. Дружина президента розпустила волосся, зробила ніжний макіяж і бордовий манікюр. Лук вона завершила діамантовими сережками-цвяшками.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
162
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