У молочному костюмі та білих кедах: королева Летиція сходила на церемонію

Її Величність з'явилася на заході в Мадриді у витонченому топі та штанях від Adolfo Dominguez, які поєднувала зі своїми вже улюбленими білими кедами Vivobarefoot, які носить з того часу, як зламала фалангу пальця. Вперше у цьому аутфіті королева з'явилася на відкритті ярмарки ARCO у Мадриді у березні цього року. Тоді Летиція поєднувала топ із чорним пальтом.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Летиція розпустила своє блискуче волосся, зробила вечірній макіяж, одягла сережки-кільця із золота від Alhaja Cult Store та свою улюблену каблучку Coreterno.

Раніше ми розповідали, чому королева Летиція ніколи не носить свою обручку і заручальну каблучку.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями королева та король Іспанії також дали аудієнцію президентові України Володимиру Зеленському, який перебував з офіційним візитом в Іспанії. На зустрічі ми вперше побачили Летицію не в білих кедах.

Королева Летиція, король Філіп VI та президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

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