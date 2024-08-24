У молочному костюмі та капелюсі: інфанта Олена у гарному луку вийшла у світ

До будівлі Вищої спортивної ради у Мадриді 60-річна інфанта Олена прибула у строкатій блузці у дрібний квітковий принт, молочному жакеті та молочних штанях. На голові у неї був капелюх, підібраний до тону вбрання, Олена зробила насичений макіяж очей, підкреслила помадою губи, одягла золотий ланцюжок з двома підвісками та ще кілька намист на шию. У вухах у неї були лаконічні перлинні сережки. На її зап'ясті було кілька браслетів і годинник на чорному ремінці.

Інфанта Олена / Фото: Getty Images

Тим часом короля Філіпа VI зазнімкували днями в Мадриді з дружиною королевою Летицією. Вони ходили до ресторану та, повертаючись додому, потрапили під приціл фотографів.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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