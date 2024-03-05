У молочному костюмі та сережках-кільцях: згадуємо, як принцеса Діана побувала у Непалі

Сьогодні згадуємо, як принцеса Уельська Діана їздила до Непалу.

Ці фотографії були зроблені цього дня, 5 березня 1993 року, під час візиту принцеси до гімалайського села Панауті.

Це був п'ятиденний візит принцеси Уельської до Непалу, де вона зустрічалася з людьми, а також відвідувала проєкти розвитку, які фінансували британці в країні.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

В один із днів цієї поїздки Діана з'явилася на публіці у білому топі та молочному костюмі та з маленькими сережками-кільцями у вухах. У принцеси була її фірмова зачіска та легкий денний макіяж. Вона мило спілкувалася з людьми та дітьми, молодшим з яких приділяла особливу увагу.

Принцеса Уельська любила дітей та часто спілкувалася з ними під час багатьох своїх закордонних поїздок.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми згадували, як принц Чарльз травмував принцесу Діану в день їхніх заручин.

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