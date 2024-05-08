У молочному костюмі та в кедах: королева Летиція сяяла на церемонії в Мадриді

Королева Летиція була присутня на врученні молодіжних літературних премій "El Barco De Vapor" та "Gran Angular" у Real Casa de Correos у Мадриді.

Премії вручалися за найкращу дитячу та юнацьку літературну книжку. Переможці Педро Кальдасу за "Легенду про самурая та синього метелика" та Давид Лозано за "Нав'язливий" отримали по 35 000 євро кожен, що є найбільшою сумою в іспаномовному світі у своїх категоріях.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Цього дня Її Величність з'явилася на публіці в молочному штанному костюмі від Mango x Victoria Beckham, під жакет одягла білий топ Zara з мереживним оздобленням і взула білі кеди Vivobarefoot.

Нещодавно стало відомо, що королева зламала фалангу пальця, тому тепер носить тільки таке зручне взуття.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Летиція уклала волосся в ідеальне каре, зробила макіяж у теплих рожевих відтінках і доповнила образ сережками у вигляді ромбів та своєю улюбленою каблучкою Coreterno.

Минулого виходу ми також бачили королеву в кросівках і в рожевому жакеті, який вона поєднувала з білими штанями.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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